Sono molte le star che non festeggiano il Natale: scopriamo di chi si tratta e quali sono le loro motivazioni.

Nonostante sia una delle festività più famose del mondo, sono molte le celebrità che non festeggiano durante le festività natalizie per i più disparati motivi. Scopriamo quali sono le star che non festeggiano il Natale e per quale ragione hanno detto no a una delle festività più attese dell’anno.

Star che non festeggiano il Natale: chi sono

Natalie Portman non festeggia il Natale per via della sua religione: l’attrice è nata a Gerusalemme e appartiene alla fede ebraica. Il marito Benjamin Millepied, si è convertito all’ebraismo quando ha deciso di sposarla: i due hanno un figlio, Aleph (che nella religione ebraica significa “uno”) e una figlia, Amalia.

Natalie Portman

Anche Serena Williams non festeggia il Natale per motivi religiosi: l’atleta è infatti una fervente Testimone di Geova.

La celebre attrice statunitense Elizabeth Banks si è convertita al Giudaismo per amore del marito Max Handelman, e anche loro non festeggiano il Natale.

Anche l’attore Jake Gyllenhaal, così come sua sorella Maggie, non festeggia il Natale per motivi religiosi: i due sono stati cresciuti dalla madre secondo i dettami della religione ebrea e pertanto non hanno mai festeggiato questa festività.

Come loro sono appartenenti alla religione ebraica anche Mila Kunis, Woody Allen e Adam Sandler, che infatti è probabile che non festeggino in alcun modo durante le festività natalizie. L’attrice di The Big Bang Theory Mayim Bialik, è anche lei appartenente alla fede ebraica e infatti ha dichiarato pubblicamente di non festeggiare il Natale.

Celebrità che detestano il Natale

Oltre alle star che non festeggiano il Natale per motivi religiosi, esistono poi quelle che preferiscono non fare nulla durante questa festività perché “detestano” il Natale. Tra queste vi è Colin Firth, che avrebbe ammesso di essere infastidito persino dalle canzoni natalizie.

Ariana Grande avrebbe invece affermato di non sopportare la figura di Babbo Natale e al Daily Star avrebbe confessato di considerare il Natale una festività negativa perché molte delle sue storie d’amore sarebbero naufragate proprio durante questo periodo.

Miley Cyrus ha invece ammesso che il Natale la farebbe sentire triste perché le persone, durante questo periodo dell’anno, farebbero cose eccessive e inizierebbero ad essere più avide del solito.

