Il piccolo schermo ha visto nascere e morire moltissime storie d’amore: ecco quali sono i vip che non ricordavamo fossero stati insieme.

Sono molte le coppie “dimenticate” di vip che per un certo periodo in tv hanno condiviso delle storie d’amore più o meno importanti: scopriamo quali sono state le più famose e i motivi delle loro discusse separazioni.

Covid-19: ecco le star che hanno (già) scritto il proprio testamento Scopri di più!

Coppie vip che non ricordavamo

Una delle coppie d’oro del piccolo schermo è stata quella formata da Paolo Bonolis e Laura Freddi. Si erano conosciuti a Non è la Rai e sono stati insieme dal 1990 al 1995. Si sono lasciati pacificamente e la stessa conduttrice ha in seguito svelato i motivi del loro addio: lei desiderava infatti una famiglia mentre il conduttore, reduce dal suo primo divorzio, non era ancora pronto.

Paolo Bonolis Laura Freddi

Antonella Clerici e Massimo Gilletti sono stati insieme per un solo anno, ma in tanti tra i loro fan sognavano già i loro fiori d’arancio. “Dentro di me la amavo ma capivo che non mi sentivo pronto per vivere ciò che voleva lei e non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi. Lei ha rispettato la mia scelta e ha smesso di cercarmi“, ha dichiarato Giletti al Maurizio Costanzo Show in seguito alla loro rottura.

Rosario Fiorello, Anna Falchi e gli altri

Altra coppia “dimenticata” della tv è stata quella formata da Anna Falchi e Rosario Fiorello: i due sono stati insieme dal 1994 al 1996 e, stando a quanto confessato dalla stessa Falchi, la loro storia sarebbe finita per un tradimento da parte del famoso showman.

Paola Barale ha vissuto un’importante storia d’amore, coronata dalle nozze, con l’opinionista e coreografo Gianni Sperti. I due sono stati sposati dal 1998 al 2002 e i motivi del loro addio non sono mai stati resi noti.

Qualcuno ricorderà invece la storia avuta da Enzo Iacchetti e l’ex velina Maddalena Corvaglia. I due hanno mantenuto un ottimo rapporto e sembra che abbiano deciso di dirsi addio per via dei loro stili di vita differenti (dovuti in buona parte anche alla loro differenza d’età).

Riproduzione riservata © 2021 - DG