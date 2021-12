Sono molti i vip che hanno confessato di aver avuto rapporti intimi in luoghi a dir poco insospettabili: scopriamo di quali si tratta.

Da Cecilia Rodriguez a Lory Del Santo, sono tanti i vip e le celebrities che hanno svelato di aver fatto l’amore in luoghi singolari e a dir poco insospettabili. Scopriamo di quali si tratta e quali sono state le loro piccanti rivelazioni!

I posti strani dove i vip hanno fatto l’amore

Dopo la baraonda creata per l’armadio del GF Vip (dove lei e Ignazio Moser avrebbero consumato un rapporto in diretta tv) Cecilia Rodriguez ha confessato che avrebbe avuto un rapporto intimo con un suo ex fidanzato nel bagno di una casa abbandonata sui monti argentini.

Cecilia Rodriguez

Lory Del Santo, famosa per alcune delle sue clamorose storie sentimentali ha confessato che, ai tempi della sua storia d’amore con Eric Clapton, lei e il famoso musicista avrebbero avuto un rapporto nel backstage di un concerto.

La conduttrice Alessia Marcuzzi ha rivelato attraverso i social che il posto più strano in cui avrebbe consumato un rapporto sarebbe stato un aereo. Il fortunato, ha aggiunto la conduttrice nelle sue stories via social, sarebbe stato “un famoso portiere di calcio”.

Le confessioni piccanti

Pamela Prati ha confessato a Vanity Fair che il posto più strano in cui avrebbe fatto l’amore sarebbe stato il retro di una macelleria in cui un suo ex fidanzato faceva il garzone. Sarà vero?

La campionessa Federica Pellegrini ha fatto una confessione piccante a Chi dove ha svelato che il posto più strano in cui avrebbe fatto l’amore sarebbe stata “la toilette di servizio nella hall di un albergo”.

Alena Seredova non ha mai fatto segreto di essere una persona passionale e dopo aver ammesso di averlo fatto in ascensore, in aereo e sulla lavatrice ha confessato che il suo sogno sarebbe quello di farlo in mongolfiera.

A Vanity Fair Elisabetta Canalis ha invece confessato: “Dopo le acrobazie fatte in macchina da ragazza, ora il posto più strano è il letto”.

