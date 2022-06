Annuncio choc di Giovanni Allevi su Twitter: “Ho scoperto di avere una neoplasia”. L’artista annuncia così sui social di essere affetto da una malattia.

L’annuncio di Giovanni Allevi è arrivato poche ore fa e ha scatenato la preoccupazione del pubblico. Con un breve messaggio sui suoi canali social, il pianista e compositore ha parlato per la prima volta della diagnosi ricevuta e del necessario percorso che lo terrà lontano dalle scene.

Giovanni Allevi malato: l’artista affetto da neoplasia

Questa mattina, via Twitter, il famoso pianista Giovanni Allevi ha annunciato di essere malato. Poche parole che hanno accesso la preoccupazione dei fan per raccontare il difficile capitolo che lo vede faccia a faccia con una neoplasia.

L’annuncio di Giovanni Allevi su Twitter

Su Twitter il messaggio di Giovanni Allevi: “Non ci girerò intorno. Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce ma non per questo meno insidiosa. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco“.

— Giovanni Allevi (@giovanniallevi) June 18, 2022

Via Instagram, l’artista ha spiegato qual è la sua più grande angoscia in questo momento: “È il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto“.

Cos’è il mieloma, la malattia di Giovanni Allevi

A stretto giro, Giovanni Allevi ha precisato qual è la malattia che lo ha colpito e che avrebbe scoperto da poco. Si chiama mieloma multiplo, conosciuto anche semplicemente come mieloma, ed è un tumore che si sviluppa da alcune cellule del sangue presenti nel midollo osseo.

In caso di neoplasia, si evidenzia una alterazione delle cellule specializzate nella produzione degli anticorpi o gammaglobuline (plasmacellule). La loro riproduzione in eccesso causa l’espansione del midollo osseo fino a innescare il rigonfiamento o la frattura delle ossa, così come un aumento degli anticorpi nel sangue.

Il mieloma, si legge nella scheda informativa sulla malattia diffusa dall’Istituto Superiore di Sanità, può presentarsi in molte zone del corpo ed per questo detto multiplo. Colpisce maggiormente cranio, colonna vertebrale, costole e bacino. Tra i sintomi si registrano dolore fisso e fragilità ossea, stanchezza, debolezza e fiato corto da anemia, frequenti infezioni, sanguinamento e lividi.

