L’ex velina ha affrontato il suo primo torneo di kickboxing e ha vinto lo scontro con l’avversaria Rachele Muratori, tanta soddisfazione ed emozione per lei.

Elisabetta Canalis ha affrontato il suo primo incontro di kickboxing, disciplina che pratica da 4 anni. L’ex velina ha vinto contro Rachele Muratori, in occasione del Night of Kick and Puch, e per lei è stata un’emozione davvero forte. L’ex velina racconta le sue sensazioni da vincitrice in un’intervista di Fan Page.

Elisabetta Canalis vince contro Rachele Muratori: una sfida combattuta

Elisabetta Canalis

L’ex velina, come riporta Fan Page, racconta l’emozione della vittoria: “È da quattro anni che pratico kickboxing, mia figlia viene ad ogni allenamento con me. Anche mio marito che è medico ha un passato nell’agonismo ha fatto per anni lotta greco-romana. Sono tre settimane che sono qui a Torino per prepararmi“.

Per la modella era il primo incontro ufficiale che si è disputato Reggia di Venaria, dopo tanta fatica e preparazione. La disciplina del kickboxing K-1 prevede la possibilità di sferrare calci, pugni e ginocchiate ed è in questo modo che l’ex velina ha brillato e si è aggiudicata la vittoria.

In occasione di una vecchia intervista a Repubblica, la Canalis raccontava i motivi per cui si è avvicinata a questo sport: “Ho fatto danza classica per undici anni, ma non mi dava più stimoli. Volevo uno sport completo, che mi formasse fisicamente ma anche mentalmente. Ho provato con la boxe, mi piaceva ma ho bisogno di usare le gambe, e alla Sempre Avanti ho scoperto la kick boxing, trovando l’equilibrio. Ho iniziato ad andare ogni giorno, se saltavo un allenamento mi mancava.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG