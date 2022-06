Giulia Lisioli racconta tutta la verità sulla rottura tra lei e il cantante, ammette che Blanco l’ha tradita e svela la sua reazione quando lo ha scoperto.

In occasione di un’intervista su Di Più, Giulia Lisioli rompe il silenzio sulla fine della relazione con Blanco. Se inizialmente la 19enne aveva smentito ci fosse stato un tradimento, sembra essere tornata sui suoi passi ammettendo la verità. Lo ha scoperto tramite un video che riprendeva il cantante mentre baciava Martina Valdes.

Le dichiarazioni di Giulia Lisioli sulla rottura con Blanco

Come riporta Fan Page, Giulia Lisioli dichiara: “Ho scoperto che Riccardo aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su Internet. Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima. “ Dopo aver visto il video, la 19enne racconta di aver avuto un attacco di panico e di aver dovuto prendere degli ansiolitici per settimane.

Il confronto tra i due è arrivato due mesi dopo: “Mi ha detto che ci teneva ancora tantissimo a me. Ha sbagliato, forse era in un momento difficile, aveva tanto stress addosso. Ma io non ho sbagliato niente, l’ho amato, supportato e sopportato: dall’inizia a Sanremo […]. Per stare dietro a lui spesso mi trascuravo. Forse è stato questo il mio errore ma ero sicura del suo amore. Mettevo davanti a tutto le esigenze di Riccardo, io venivo dopo e mi sembrava giusto così.“

Dunque, se in un primo momento Blanco sembra aver evitato il confronto con Giulia dopo i due si sono chiariti ma la storia è finita in modo definitivo.

