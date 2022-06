Morto Jean-Louis Trintignant, l’attore aveva 91 anni ed era stato protagonista de Il Sorpasso con Vittorio Gassman.

Il mondo del cinema in lutto: è morto il noto attore francese Jean-Louis Trintignant. Aveva a 91 anni. Da tempo soffriva e lottava contro il cancro alla prostata. Tra i suoi film più celebri ricordiamo “Il conformista” (1970) di Bernardo Bertolucci ma soprattutto “Il Sorpasso” con Vittorio Gassmann (1962) di Dino Risi.

Morto l’attore Trintignant

A dare l’annuncio della morte di Trintignant è stata sua moglie con un comunicato ripreso in queste ore dai principali media francesi: “È morto questa mattina, a casa sua, circondato dai suoi affetti”.

Il 91enne, che combatteva come detto in precedenza con un grave male, era stato protagonista in carriera di diverse interpretazioni indimenticabili.

Trintignant trovò il successo sul grande schermo a metà degli anni cinquanta, quando dopo gli studi di teatro si impose nel film di Roger Vadim “E Dio creò la donna” (1955), un grande classico del cinema francese che lo vedeva impegnato al fianco di Brigitte Bardot.

In Italia, invece, lo ricordiamo soprattutto per “Il Sorpasso” con Vittorio Gasmann, film nel quale interpretava Roberto, un giovane studente in Giurisprudenza che aveva trascorso con Bruno Cortona il giorno di Ferragosto tra corse spericolate in auto ed esperienze davvero particolari, prima morire alla fine del film a causa di un incidente automobilistico.

L’ultimo lavoro in assoluto al cinema del compianto attore risale al 2019 con ‘I migliori anni della nostra vita’ di Claude Lelouch.

Di seguito un post Instagram di un fan che ricorda quella famosissima scena con Gasmann, padre di Alessandro:

