Morata e Alice Campello hanno battezzato i figli nella chiesa in cui si erano sposati: la coppia ha optato per una cerimonia intima.

Nella splendida cornice di Venezia, e in una location speciale per loro, Alvaro Morata e Alice Campello hanno deciso di battezzare i loro figli, tutti insieme. Da quanto sembra, infatti, la coppia formata dal calciatore spagnolo dell’Atletico Madrid, nell’ultima stagione alla Juventus, e la modella, ha scelto una cerimonia unica per i tre piccoli Leonardo, Alessandro e l’ultimo arrivato Edoardo.

Morata e Alice Campello hanno battezzato i tre figli insieme

ALVARO MORATA

Come mostrato con orgoglio sui social da Alice Campello, i tre bambini sono stati battezzati insieme nella chiesa nella quale, cinque anni prima, mamma e papà si erano sposati. “Battesimo Ale, Leo, Edo. Nella stessa chiesa, 5 anni fa, ci siamo sposati”, la conferma della donna.

Morata e la bella Alice erano elegantissimi: lei ha sfoggiato un abito bianco, il colore indossato anche dai bambini. Il vestito a sottoveste, lungo fino alla caviglia, era caratterizzato da alcuni tagli. Completo blu, senza cravatta, invece, per il bomber spagnolo che non ha rinunciato alla classica camica bianca sotto.

La cerimonia si è tenuta nella Basilica palladiana del Redentore alla Giudecca alla presenza della famiglia e di pochi invitati intimi come si è potuto vedere anche dalle stories social pubblicate da Alice sul proprio profilo.

Per la famiglia Morata è stata senza dubbio una splendida giornata d’amore, per i bimbi ma anche per i genitori che hanno rivissuto sicuramente delle emozioni molto speciali nel luogo in cui si sono sposati.

