Al Bano dice la sua sulla guerra in Ucraina, l’invasione della Russia, Paese e popolo a cui è legato, e il presidente Putin.

Interessante intervista da parte di Al Bano a proposito del suo rapporto con la Russia. Il noto cantante di Cellino San Marco ha parlato a Giletti 102.5, programma in onda su Rtl, confermando di essere contro la guerra scoppiata in Ucraina ma sottolineando anche la propria opinione sulle mosse del presidente russo Putin e non solo.

Al Bano: la Russia e le mosse di Putin

Al Bano Carrisi

Al Bano, nonostante il rapporto di amicizia che ormai da anni lo lega alla Russia, ha conferma la sua posizione riguardo al conflitto in Ucraina: “La guerra è inammissibile. Sono passati milioni di anni e ancora di ricorre alla forza delle armi e alla loro prepotenza, a mandare i propri carri armati in un’altra nazione. E’ inaccettabile una disgrazia del genere”.

Sul suo legame con la popolazione russa: “Nel periodo comunista l’unico grande evento che potevano vedere era Sanremo e quindi le star del festival diventavano star anche in Russia, ma anche in tutti gli Stati sotto il dominio sovietico. Aprivano le porte della televisione solo su Sanremo. Tutti impazzivano per l’effetto Sanremo”.

Sulla possibilità di tornare a cantare in Russia: “La mia presa di posizione è contro le scelte di Putin non contro la Russia. La Russia non si tocca e resterà sempre quella che è, un popolo da amare”.

Su quanto sta facendo Putin: “Se mi sarei aspettato questa cosa? Non c’è una risposta. La guerra è quella di un elefante che sta schiacciando un topolino, un gioco drammaticamente facile. Il problema è ancora più in alto: la Russia ha paura dell’invasione da parte dell’America e non lo accetta. Lui stava dalla parte della ragione e bastava fermarsi a fare tutte le sue ginnastiche armatoriali nei confini e avrebbe capito il messaggio, ma non invadere in quella maniera. Sradicare alberi vitali quali sono gli esseri umani alla loro terra, la loro casa, storia e tradizione con la forza delle armi e della prepotenza è un’assurdità inaccettabile”, le parole di Al Bano riprese da Today.

Di seguito un recente post di Al Bano su Instagram:

