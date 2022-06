Nuovo post social e nuova polemica. Chiara Nasti risponde ai fan a proposito della gravidanza e di suoi figlio in arrivo.

Prima la nota querelle con Zaccagni, suo attuale compagno e padre di suo figlio, e Zaniolo, suo ex. Poi le parole su peso in gravidanza e alcune affermazioni non proprio felici. Adesso, per Chiara Nasti, un’altra risposta piuttosto dura ai fan che la tartassano di insulti e brutte parole.

Chiara Nasti e la risposta al fan su suo figlio

Chiara Nasti

La nuova polemica tra Chiara Nasti e i suoi seguaci parte da uno degli ultimi post della nota influencer che aveva pubblicato alcuni scatti in compagnia di Zaccagni e altri con una serie di accessori da mare. Un utente ha esagerato con le parole e nei commenti ha scritto: “Spero soltanto che quel bambino abbia un briciolo di cervello in più rispetto alla mamma che è una persona frivola”.

La risposta della ragazza non si è fatta attendere anche perché, per l’ennesima volta, si faceva riferimento al bambino che deve arrivare: “Siete già ossessionati da mio figlio? Ma basta, tanto una cosa è certa, non lo vedrete mai. Ti compro la vita”. Questa affermazione non è piaciuta a molti fan, sia perché non si capisce il senso dell’ultima parte del messaggio sia perché, in realtà, molti utenti sono davvero curiosi di vedere come sarà il bimbo della Nasti e di Zaccagni.

Sebbene molti utenti dei social spesso vadano contro alla ragazza, ce ne sono tanti altri che invece la sostengono. Proprio questi vorrebbero poi poter ammirare il bimbo in arrivo e congratularsi con i genitori quando sarà il momento. La loro speranza è che la coppia non decida di “censurare” più avanti il loro piccolo. Vedremo cosa accadrà in futuro. Appuntamento alla… prossima polemica.

Di seguito il post Instagram della Nasti:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG