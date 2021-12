Conosciamo da vicino Cosmary Fasanelli: biografia, vita privata e curiosità sulla giovane ballerina di Amici 21.

Si chiama Cosmary Fasanelli ed il suo nome è salito alla ribalta nel 2021 quando è riuscita a conquistarsi, fra non poche polemiche, uno degli ambiti banchi all’interno della scuola più famosa d’Italia e del piccolo schermo. Ad Amici 21 la giovane ballerina ha vinto infatti una sfida con Virginia (l’allieva della Celentano) e su decisione del giudice esterno, il famoso coreografo Garrison. Oggi proviamo allora a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lei e sulla sua vita privata ma anche del suo trascorso artistico televisivo: ecco chi è davvero Cosmary Fasanelli.

Chi è Cosmary Fasanelli ( e dove vive)

Sulla biografia di Cosmary Fasanelli sappiamo che è nata il 26 agosto del 2000 sotto il segno zodiacale della Vergine. La ballerina di Amici 21 è originaria di Brindisi ma non vive più in Puglia perché da tempo ormai, si è stabilita nella città di Milano.

Sul suo percorso scolastico sappiamo invece che si è diplomata al Liceo Scientifico mentre su quello artistico che ha studiato presso un’accademia a Brindisi.

Cosmary Fasanelli, vita privata

Cosa sappiamo sulla vita privata di Cosmary Fasanelli? Al momento ben poco. Nonostante infatti la ballerina sia presente e molto attiva sui social (in particolare su Instagram), sulla sua vita sentimentale non traspare nulla. Non siamo infatti di grado di dirvi se sia, o meno, legata a qualcuno ma siamo certi che gli ammiratori non le manchino.

Cosmary Fasanelli, 4 curiosità

-Cosmary prima di entrare ad Amici ha già lavorato come ballerina in tv: nel porgramma di Alessandro Cattelan Da Grande, Battiti Live e Canzone Segreta.

-Ha partecipato anche al videoclip musicale del brano Karaoke di Alessandra Amoroso e dei Boomdabash.

-Ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia 2019 ed è stata incoronata Miss Cinema.

-Cosmary non ha tatuaggi visibili sul corpo.

