Sportivo e stella della Nazionale italiana di pallavolo: chi è Daniele Lavia, simbolo della vittoria ai Mondiali e bandiera azzurra.

L’Italia della pallavolo ha conquistato l’oro nella finale dei Mondiali 2022 contro la Polonia. Gli azzurri, ancora una volta, portano il Bel Paese a festeggiare per gli ottimi risultati sportivi cui ha contribuito, senza ombra di dubbio, anche Daniele Lavia. Scopriamo qualcosa in più sul pallavolista di origini calabresi.

La biografia e la carriera di Daniele Lavia

Nato a Cariati il 4 novembre del 1999 sotto il segno dello Scorpione, Daniele Lavia ha iniziato la carriera nella pallavolo con il Corigliano Volley in Serie A2 durante la stagione 2014-2015. Abbandonato il gruppo che per l’anno 2017-2018 ha rinunciato a partecipare al campionato cadetto, lo sportivo è stato arruolato dalla Materdomini di Castellana Grotte, in Serie A2, dove è rimasto per due anni.

Ha giocato con la Porto Robur Costa di Ravenna in Superlega, con il Modena, e nel 2021 si è legato alla Trentino con cui ha vinto la Supercoppa italiana 2021.

Dal 2016 al 2018 è stato convocato nella nazionale italiana Under-20, nel 2016 è stato nella nazionale Under-23, mentre nel 2017 ha fatto parte della nazionale Under-19, con cui ha vinto la medaglia d’argento al campionato europeo e quella d’oro al Festival olimpico della gioventù europea.

Nel 2019 è stato convocato nella nazionale Under-21 conquistando la medaglia d’argento al campionato mondiale e, nello stesso anno, è stato convocato nella nazionale maggiore con cui, nel 2021, ha vinto la medaglia d’oro al campionato europeo e nel 2022 ha ottenuto ancora un oro al campionato mondiale.

La vita privata di Daniele Lavia

Della vita privata di Daniele Lavia si sa poco o nulla. Non è noto se sia fidanzato.

3 curiosità su Daniele Lavia

– Ama mangiare pasta

– Si è appassionato alla pallavolo grazie ai cugini e ai fratelli

– Ai Mondiali 2019 è stato premiato come miglior schiacciatore

