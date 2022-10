Guai in vista per Pamela Prati, attualmente all’interno della casa del Gf Vip: l’ufficiale giudiziario le ha notificato un atto di pignoramento.

L’avventura televisiva di Pamela Prati si sta rivelando più difficile del previsto. Dopo aver riportato a galla il caso Mark Caltagirone, le sue ex agenti hanno deciso di far sentire la loro voce smentendo alcuni dettagli riportati dalla showgirl: primo fra tutti, il fatto di non aver percepito denaro dalle ospitate in tv. Intanto, come emerso nelle ultime ore, la Prati ha ricevuto nella casa del Gf Vip un atto di pignoramento da parte dell’Ufficiale giudiziario.

Pamela Prati, guai al Gf Vip

Come fatto sapere da Leggo, lo studio legale Legalteams ha notificato a Pamela Prati un “un atto di pignoramento per il recupero di spese legali dovute per aver perso, in primo grado ed in appello, una causa civile intentata contro una nota palestra romana”.

Nel documento pubblicato sul sito di informazione, si legge che “l’atto di pignoramento, che vede come terzo pignorato anche la società produttrice del programma ove è attualmente scritturata la Prati, è stato notificato presso la casa del Grande Fratello Vip dove Pamela Prati attualmente ha domicilio secondo le regole del codice di procedura civile”.

La showgirl, che dovrà risolvere queste beghe legali, “non solo non ha ottenuto alcun risarcimento dalla palestra ma è stata condannata a rifondere le spese di lite sostenute per difendersi dalle richieste dell’artista”.

“Peraltro, le sentenze che condannano Pamela Prati al pagamento delle spese di giudizio sono state pubblicate da diversi anni, tuttavia ad oggi recuperare le spese legali è stato impossibile”, si legge ancora.

Riproduzione riservata © 2022 - DG