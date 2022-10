La verità di Pamela Prati sul caso Mark Caltagirone non poteva non scatenare le reazioni di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Le ex agenti di Pamela Prati l’hanno accompagnata nel corso della sua relazione – fantasiosa – con tale Mark Caltagirone, salvo poi essere indicate come le fautrici della truffa che annovera, tra le vittime, proprio la showgirl del Bagaglino. Nelle ultime ore si è tornato a parlare di quanto accaduto nel 2019 e delle conseguenze che la storia d’amore inesistente con Caltagirone ha avuto sulla Prati.

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo furiose

Se Pamela ha avuto modo di far sentire la sua voce grazie al Grande Fratello Vip, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo hanno dovuto affidare i loro sfoghi a Instagram. Ma non sono certo passati inosservati.

La prima a voler far sentire la sua voce dopo le ultime dichiarazioni della showgirl è stata la Michelazzo. “Non dico nulla! Però buttare me*** su di me no, non ti ho denunciata perché sono rispettosa, però sono stanca – ha sbottato lei – . Io sono io, punto. Ah dimenticavo, esci quella che sei, che lì dentro non sei tu! Ciao!”.

Se dopo le ultime esternazioni della Prati la Perricciolo ha scelto di non esprimersi, non va dimenticato che, proprio all’indomani dell’ingresso di Pamela al Gf Vip, la ex manager si era fatta sentire sui social accusandola di aver indossato una maschera per il ritorno in tv.

“Perché qualcuno si mette tre kg di trucco in faccia e va a fare la diva in tv dimenticandosi di chi la copriva in tutto e per tutto… Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici – aveva commentato la Perricciolo – .Sono ben altre le cose che mi fanno paura e non le telefonate del mio avvocato. E ricordate che i santi stanno in paradiso e non davanti alle telecamere”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG