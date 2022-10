Belen Rodriguez racconta alcune critiche ricevute per delle piccole concessioni che fa al suo primogenito Santiago.

Sempre molto chiacchierata tra lavoro e gossip, Belen Rodriguez si racconta a Di Più Tv soffermandosi in modo particolare sul suo rapporto col figlio Santiago, suo primogenito. La showgirl e modella argentina ha spiegato di aver ricevuto delle critiche per una concessione che spesso fa al suo “piccolo”…

Belen Rodriguez e il rapporto con Santiago

Belen Rodriguez

Nel racconto di Belen Rodriguez nell’intervista ha avuto ampio spazio proprio il suo rapporto con i figli ed in particolare sul primo genito Santiago, nato dall’amore tra lei e Stefano De Martino.

L’argentina ha spiegato di organizzare al meglio la giornata del suo primogenito e quella di Luna Marì, seconda figlia, al modo che entrambi possano vivere serenamente anche quando i troppi impegni di lavoro la tengono distante da casa.

A tal proposito è venuta a galla una piccola concessione che la donna fa al suo primogenito e per la quale ha ricevuto svariate critiche. Infatti, Belen permette a Santiago di dormire con lei alcune volte: “È un vizio, lo so, alcuni amici mi criticano per questo. Ma non mi importa: me lo godo finché dura, perché sono certa che, tra un po’ di tempo, nel lettone con me lui non vorrà starci più”, ha confidato la modella.

Grande importanza nella crescita dei suoi figli, anche mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo, nonni molto presenti nella vita dei ragazzi.

Di seguito un vecchio post Instagram della showgirl con entrambi i figli:

