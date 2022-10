Maria De Filippi si racconta tra sport, vita privata e lavoro confidando delle curiosità relative al rapporto col marito Maurizio Costanzo.

Interessante dichiarazioni di Maria De Filippi rilasciate a Il Messaggero nel corso dell’evento ‘Tennis e Friends’ a Roma. Per l’occasione la numero uno della tv italiana ha sottolineato alcuni aspetti della sua vita tra sport e vita privata, compreso un retroscena sulla sua alimentazione e quella del marito Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi: la dieta con Costanza e tanto altro

Maria De Filippi

Tra le dichiarazioni della De Filippi, un interessante passaggio sullo sport e sulle sue abitudini: “Lo sport è da quando sono piccola che lo faccio, rompevo le scatole in casa e mia madre mi faceva fare tanto sport”. E ancora sul tema delicato della prevenzione, argomento che sta giustamente acquisendo sempre maggiore importanza e spessore anche tra personaggi di spicco: “La prevenzione? Ho imparato crescendo quanto serve. Ho imparato vedendo mia madre che non la faceva, sbagliando. Ho imparato dagli errori altrui e ora la faccio sempre”.

Importante anche il consiglio ai più giovani: “Loro dovrebbero occuparsi della loro salute da subito. Perché purtroppo i problemi di salute non sono necessariamente legati all’età. I giovani si farebbero un grande regalo a iniziare presto a far prevenzione”.

Parlando di alimentazione la conduttrice televisiva ha spiegato: “Se faccio diete? Sinceramente stando in casa con qualcuno che fa la dieta la faccio anche io”.

Ma poi la curiosità: “Però io sgarro abbastanza, non in casa, ma fuori. Magari nel pomeriggio. Faccio una merenda normale. Quale è il mio piatto al quale proprio non so resistere? C’è un dolce al quale non riesco a rinunciare che è la meringa. Poi la pasta, il pane. Sì, i carboidrati in generale anche”.

Di seguito un recente post di una pagina Instagram fan della coppia:

