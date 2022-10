Rivelazioni curiose da parte di Amedeo Goria sulla sua vita, lavorativa, amorosa e privata con tanto di confessione piccante…

Intervista a Novella 2000 per Amedeo Goria, noto giornalista ed ex concorrente anche del GF Vip. L’uomo ha parlato a lungo delle sue relazioni amorosi spostando l’attenzione anche sul suo sentirsi ancora molto giovane sotto ogni punto di vista…

Amedeo Goria: le relazioni, l’età e sotto le coperte…

Amedeo Goria

Tra i primi passaggi dell’intervista di Amedeo Goria c’è la conferma della fine della relazione con Vera Miales: “Con Vera ci siamo allontanati, almeno sotto il punto di vista sentimentale. Viviamo in case separate e siamo diventati buoni amici. La nostra storia, che tra alti e bassi è stata bella, ormai appartiene al passato”.

E ancora sulla differenza d’età e di vecchie e/o future relazioni: “Al giorno d’oggi questi tabù sono superati! No, non mi impressiona e non mi imbarazza. Anzi, la precedo nella prossima domanda: non mi imbarazza neppure che Vera sia poco più grande di mia figlia. Al contrario, la cosa si complicherebbe essendo io 68enne, tuttavia non lo escludo. Dopo i 70 una donna acquisisce doti ammaliatrici spiccate. Tempo fa rimasi affascinato e sedotto da una marchesa 75enne”.

E se si parla di età e di rapporti amorosi non può mancare un passaggio anche sulle attività “sotto le coperte”. Goria rivela che a 68 anni, anche sotto quel punti di vista, è più vivo che mai: “Farebbe notizia se rivendicassi l’astinenza, tuttavia non sarebbe vero; sconfesserei me stesso e il mio slancio vitale. Finché sarò portato a vedere nell’altro sesso un’immagine di bellezza, seduzione e intrigo, mi sentirò abbastanza giovane da darmi alla carnalità. Sotto quel punto di vista sono vitale come trent’anni fa, con però le ambizioni che competono a un uomo di quasi sette lustri”.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della figlia di Goria, Guenda, con suo padre appunto:

