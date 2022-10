Il noto tg satirico ha consegnato il Tapiro d’Oro a Francesco Totti che ha risposto ad alcune provocazioni dell’invitato Staffelli.

Quasi come una sentenza, ecco che per Francesco Totti è arrivato il famoso Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia, consegnato dalla trasmissione a seguito delle note vicende tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi. Per l’occasione, il noto invitato Valerio Staffelli è riuscito a strappare qualche “battuta” su quanto sta accadendo.

Totti e il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia

Dalle anticipazioni riportate dallo stesso sito ufficiale di Striscia la Notizia, è possibile scoprire le prime battute tra Staffelli e Francesco Totti.

Al momento della consegna del Tapiro d’Oro, l’invitato ha ironizzato: “Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo…”, ha detto l’uomo facendo riferimento alla nota vicenda dei presunti Rolex rubati.

L’inviato del tg satirico, sempre sul pezzo quando si tratta di provare a mettere in imbarazzo le sue “vittime”, ha poi proseguito: “Lei è della Magica, ma la magia l’ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi”.

A tale battute, Totti ha risposto: “Dici? Vediamo…”. Poi, rispondendo ad un’altra domanda su cosa facesse più fastidio tra gli sfottò dei laziali o i post social della Blasi, l’ex Roma ha detto: “Non guardo niente, né gli uni né gli altri. Sto sopra le parti”.

Ma sarà davvero così? L’intero servizio di Striscia andrà in onda mercoledì sera su Canale 5.

Di seguito il post su Twitter di Striscia la Notizia:

