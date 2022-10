Attraverso un commento su Instagram, Chiara Ferragni ha detto la sua sul ‘Coming out Day’ e la comunità LGBT+.

Chiara Ferragni scende in campo e dice la sua sulla comunità LGBT+ ed in particolare sulla Giornata del coming out. Attraverso una storia sui social, la nota imprenditrice digitale si è espressa in merito a quanto ci sia ancora bisogno di lottare per fare in modo che dichiarare al mondo il proprio orientamento sessuale diventi una normalità e non qualcosa che “faccia notizia”.

Chiara Ferragni e il pensiero sulla Giornata del coming out

Chiara Ferragni

In occasione della Giornata del coming out, oggi 11 ottobre, come anticipato, anche Chiara Ferragni ha voluto dire la sua e come sempre lo ha fatto sui social. Nelle sue stories su Instagram, l’imprenditrice digitale ha scritto il suo pensiero: “Oggi si celebra il coming out day ed è triste pensare che per molti sia ancora difficile farlo”, ha esordito.

La donna ha poi proseguito: “Continueremo a lottare perché il coming out sia un momento di consapevolezza serena, sperando arrivi il giorno in cui non sarà necessario fare coming out per essere se stessi”.

Queste le parole della Ferragni che dunque si è, di fatto, apertamente schierata a favore di una società che possa essere in grado di dare a chiunque la libertà di essere se stesso senza pregiudizi o altri tabù. Un pensiero sicuramente condivisibile e che ha ricevuto indubbiamente grande consenso.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna che ricorda dei bei momenti col suo Fedez:

Riproduzione riservata © 2022 - DG