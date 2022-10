Fine della relazione tra Melissa Satta e Mattia Rivetti. La storia d’amore tra i due si è conclusa ufficialmente. Infatti, è stata la stessa showgirl ad informare tutti con un secco annuncio via social che ha lasciato i fan di sasso.

Melissa Satta e Mattia Rivetti si sono quindi ufficialmente lasciati. Ad informare i fan della coppia è stata la 35enne che su Instagram ha condiviso una stories dove ha usato pochissime parole ma ben precise.

La showgirl e il compagno sembravano essere felici e nei loro pensieri si era chiacchierato pure dell’ipotesi di una famiglia insieme e un figlio. Una vera e propria fantasia, visto l’esito della relazione.

Dopo circa due anni insieme, quindi, fine di ogni rapporto tra i due con la Satta che ha scritto in modo piuttosto secco e duro: “Dopo quasi 2 anni la mia relazione è giunta al termine. Grazie Melissa”.

Una sorta di piccolo comunicato che è, in realtà, totalmente in linea con tutta la loro storia. I due, infatti, a parte rari momenti pubblici con pochi post social, hanno sempre preferito tenere molto privata la relazione. Anzi, è quasi sempre stata l’ex Velina a mostrare poche loro immagini.

Staremo a vedere se più avanti, almeno uno dei due racconterà cosa è successo o se sia accaduto qualcosa di particolarmente importante da dover porre fine alla relazione.

Di seguito, invece, un post Instagram di questa estate della coppia:

