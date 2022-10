L’addio al GF Vip, il bullismo e il disagio: Marco Bellavia si racconta sui social e in un’intervista esclusiva a Chi.

Non c’è dubbio che il nome di Marco Bellavia sia tra quelli più chiacchierati e discussi in queste settimane nell’ambiente dello spettacolo e della televisione. Quanto accaduto al GF Vip è stato ampiamente raccontato da molti media. In queste ore, l’uomo, storico ex volto di Bim Bum Bam, ha parlato via social ma anche in una lunga intervista a Chi.

Nelle parole a Chi, Bellavia ha spiegato cosa lo abbia portato in un certo senso a questa sofferenza: “Il mio punto debole nel lavoro è stata la sensibilità e io mi sono difeso sorridendo e cercando di mantenere un distacco, mi paravo dietro a questo muro per nascondere le mie debolezze. Ma poi, quando mi sentivo penalizzato o messo da parte, reagivo in modo aggressivo. A Mediaset, ai tempi, ho litigato con tutti, persino con i dirigenti: giocavamo a calcio insieme e a volte ci si scontrava durante le partite”, le parole dell’uomo.

Parlando di quanto accaduto al GF Vip e non solo: “Come mai il disagio psichico è ancora un tabù mentre si parla molto di inclusione, di bullismo, di body shaming, di disturbi alimentari, di orientamenti sessuali? Sono tutte facce di un disagio che si è deciso di scomporre, ma il problema iniziale è sempre lo stesso: paure nascoste, mancanze, fragilità, insicurezze, scelte sbagliate. Il disagio, che sia sulla sessualità, sull’aspetto fisico, sulla percezione di sé, è lo stesso”.

E ancora: “Non c’è paura a dire ‘sto male’, è che la gente non ascolta perché stanno male tutti. Dopo il Covid, la guerra, il pericolo atomico, come si fa a restare sereni? Siamo terrorizzati, quante sono le persone equilibrate? Come diceva Signorini in tv citando Carl Jung: ‘Mostratemi un individuo sano di mente e lo curerò per voi. La gente ti isola quando non puoi esserle d’aiuto”.

Ad ogni modo, però, qualche sassolino Bellavia se lo riesce a togliere in merito alla situazione vissuta al GF. La conferma arriva dal grande sostegno ricevuto anche dopo le sue ultime parole su Twitter: “Comunque quanta cattiveria dentro sta casa… Perché?”. Nei commenti, diversi messaggi di affetto e fiducia per lui.

Comunque quanta cattiveria dentro sta casa #gfvip … Perché? — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) October 10, 2022

