Alcune rivelazioni personali da parte del noto showman della tv Fiorello che ha parlato dei suoi timori e non solo.

In occasione dell’evento organizzato a Roma ‘Tennis and Friends’ per sensibilizzare sul tema della prevenzione, Fiorello ha avuto modo di rilasciare alcune parole a Il Messaggero relative al suo comportamento verso tale argomento. Il conduttore ha svelato di essere una persona che si preoccupa molto e di essere molto attento alla sua salute.

Fiorello: “Sono ipocondriaco”

Rosario Fiorello

Il 62enne di origini siciliane, che vive a Roma da decenni, ha raccontato diversi aspetti inediti della sua vita privata e del suo carattere. Non solo, Fiorello ha svelato di sottoporsi a controlli periodici. “Faccio sempre le analisi del sangue, quelle non mancano mai. Poi tutte le cose che si sanno, controlli al colon, alla prostata e altri”. E ancora: “Io poi sono un ipocondriaco totale. Se vedo un brufolino o un piccolo neo mi dico ‘oddio che sarà’ e vado a farmi controllare”.

Il conduttore si è dimostrato molto attento anche ad altri aspetti. Uno di questi l’alimentazione: “L’alimentazione? Tutto parte da là, mangiare bene è un bel passo avanti. Eliminare tutte le cose che fanno male, come sanno tutti, i fritti, i grassi. Senza esagerare. Uno ogni tanto può concedersi una serata con un bicchiere di vino e un piatto di patate fritte, ma solo ogni tanto”, ha concluso il noto Vip che ha quindi lanciato un bel messaggio a tutte le persone in chiave prevenzione.

Di seguito un post Instagram di una fanpage del conduttore e showman:

