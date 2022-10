La rivelazione del noto regista e autore televisivo Michele Guardi su Massimo Giletti e una curiosa esperienza vissuta.

Interessanti aneddoti e retroscena raccontati da Michele Guardi, regista e autore televisivo, nel corso della puntata odierna di ‘Oggi è un altro giorno’, programma Rai condotto da Serena Bortone. Tra i protagonisti delle sue parole, anche Alberto Castagna e Massimo Giletti.

La confessione di Michele Guardi su Giletti e non solo

Massimo Giletti

Nel corso dell’interessante intervista, Michele Guardi ha raccontato diversi retroscena sulla sua vita. Dall’infanzia fino a situazioni più attuali come quella che riguarda il noto conduttore Massimo Giletti. Un episodio andato in scena durante le prove de I Fatti Vostri.

“Se è vero che l’ho fatto svenire’ Si, è vero! Durante le prove io volevo alcune cose precise, e chiedevo di nuovo, di nuovo, di nuovo e, non lo so se lo ha fatto per non farsi più rompere le scatole da me o veramente, ma si è accasciato, è svenuto!”, ha ammesso il regista che con il giornalista e conduttore oggi a La7 con Non è l’Arena ha lavorato a lungo in passato.

Molto affetto e stima anche per altri personaggi noti della tv come il compianto Fabrizio Frizzi: “Lui è un pezzo del mio cuore. Era grande perché non faceva il presentatore, lui era Fabrizio Frizzi che presentava, era se stesso e questo è un grande talento”.

Un passaggio anche su Alberto Castagna: “Un briccone che si rapportava al pubblico con una simpatia straordinaria”.

Di seguito il post Instagram della trasmissione con le parole di Michele Guardi:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG