Altra situazione controversa al GF Vip: questa volta la produzione ha deciso di intervenire con un provvedimento che ha fatto discutere.

Non smette di far parlare questa edizione del GF Vip condotta da Alfonso Signorini supportato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Dopo le note vicende relative al caso Bellavia e quelle legate alle polemiche su Pamela Prati, ecco un’altra situazione in cui è stato necessario l’intervento punitivo della produzione. I concorrenti, infatti, hanno ricevuto un provvedimento a causa del mancato rispetto delle regole del “freeze”.

GF Vip: arriva il provvedimento

Orietta Berti, Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli

A tormentare i concorrenti del GF Vip, in queste ore, ci ha pensato direttamente la produzione che in mattinata ha mandato un messaggio agli inquilini con tanto di lettera: “Grande Fratello, in seguito alle reiterate inosservanze delle regole del Freeze, ha deciso di assegnare una penalità a tutti gli abitanti della Casa. Il budget di 380 euro per la spesa è stato per questo motivo decurtato di ben 80 euro. Avete quindi a disposizione solo 300 euro per la vostra spesa settimanale”.

Una punizione che ha fatto immediatamente discutere nella Casa con diversi scontri e polemiche. In modo particolare, dopo le parole di Amauryz – che si è sentito chiamato in causa e si è scusato per non aver rispettato la regola – ecco scatenarsi un’accesa diatriba.

A parlare per prima è stata Patrizia Rossetti: “No tranquillo che è colpa di tutti. Non c’è bisogno di accusarsi l’un l’altro, ma per la prossima volta è necessario che i concorrenti rimangano immobili. Quando tu eri là, il freeze non vale solo per il singolo, ma per tutti noi. Io sentivo ‘o c’è il freeze o c’è il freeze’, ma abbiamo già sgarrato così”.

La replica è poi arrivata da Cristina Quaranta che ha detto la sua facendo riferimento al fatto che quando ci sono le sorprese è davvero difficile trattenere l’emozione.

A questo ha risposto ulteriormente la Rossetti anche se poi, a mettere la parola fine alla vicenda ci ha pensato Charlie Gnocchi: “Se c’è una penalità pazienza. Come vale per me, vale per Elenoire, Amaurys, Luca ecc”.

Ad accorgersi, comunque, del mancato rispetto del ‘Freeze’ da parte dei concorrenti del GF Vip era stato anche il pubblico del web dove diversi utenti si erano appunto lamentati di questo. Un esempio di un post di questo genere qui sotto:

QUEST’ANNO NON STANNO RISPETTANDO UN FREEZE NEANCHE A PAGARLO #gfvip pic.twitter.com/2K6TI8AbIn — •tommi• -leighiscoming- (@gameoftommi) October 10, 2022

