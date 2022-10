Eros Ramazzotti quasi senza parole durante il suo ultimo concerto. Tra il pubblico c’è un volto a lui molto conosciuto anche se…

Tanto simpatico e curioso quanto decisamente imprevisto. Parliamo di un fuoriprogramma avvenuto all’ultimo concerto di Eros Ramazzotti che, nel giro di poco tempo, è diventato virale sul web. Il cantante, in occasione della recente tappa del suo World Tour Premiere 2022 è rimasto sorpreso dalla presenza di un volto a lui decisamente molto familiare…

Eros Ramazzotti ferma il concerto: chi c’era nel pubblico

Eros Ramazzotti

Si potrebbe definire una “sorpresa” anche se quello che è accaduto nell’ultimo concerto di Eros Ramazzotti, in realtà, è più un qualcosa di unico e raro. Il cantante sta portando avanti il suo World Tour Premiere 2022 e nell’ultima tappa è successo davvero un fatto curioso.

Arrivato al Teatro Valle dei Templi di Agrigento con una data del suo World Tour Premiere, l’artista ha cantato davanti al suo grande pubblico e ha regalato emozioni e anche un fuoriprogramma.

Infatti, mentre il cantante si esibiva ha notato una persona tra il pubblico. Non una qualsiasi bensì “Michelle Hunziker”. Ramazzotti a quel punto ha fermato il concerto e ha chiesto al regista di inquadrarla. In realtà non si trattava della sua ex moglie, bensì di una piccola fan che si trovava in prima fila e che, per lui, era davvero identica alla famosa conduttrice televisiva.

“Ti sei rimpicciolita però”, ha detto Eros alla ragazzina poi inquadrata anche sul maxi schermo. “Michelle! Che bella. Ma tu hai gli occhi azzurri mi sa. Lei non li ha così”. E ancora scherzando: “Te lo dico, secondo me tu diventi più gnocca, però stai attenta non ti fidare degli uomini”.

Il video della gag è stato pubblicato su TikTok ed è diventato in breve tempo subito virale. Non poteva essere altrimenti vista la “sorpresa” e il susseguirsi dei fatti.

