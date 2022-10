È scomparsa a 96 anni l’attrice inglese Angela Lansbury, nota per il ruolo di Jessica Fletcher nella serie cult “La signora in giallo”.

“So benissimo che Jessica Fletcher sarà nella prima riga del mio necrologio, quando morirò” queste furono le parole dell’attrice inglese Angela Lansbury consapevole di essere entrata nello scenario di tutti come la protagonista della serie cult, La signora in giallo. Ma se per tutti l’interprete resterà l’indimenticabile scrittrice dedita a risolvere dei gialli misteriosi vi ricordiamo che la Lansbury nella sua lunga carriera artistica ha conquistato davvero tanti e importanti premi e riconoscimenti.

Angela Lansbury: morta la celebre Signora in giallo

Angela Lansbury era nata a Londra il 16 ottobre del 1925 sotto il segno zodiacale della Bilancia. Si è spenta l’11 ottobre, a solo cinque giorni dal suo compleanno, che sarebbe stato il novantasettesimo. Alla fine della seconda guerra mondiale si trasferì con la famiglia negli Stati Uniti ed essendo figlia di un’attrice anche lei intraprese presto le orme della madre dedicandosi alla recitazione.

Angela Lansbury

Debuttò nel mondo del cinema appena diciannovenne e col suo primo ruolo nel film Angoscia ricevette subito la nomination agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Durante la sua carriera è stata nominata altre due volte agli Oscar prima di conquistare l’ambita statuetta nel 2014 ma è stata con La signora in giallo (trasmessa dal 1984 al 1996 e realizzando 12 stagioni) che l’attrice ha raggiunto il successo mondiale e premi come: Golden globe, nomination agli Emmy e due stelle sulla celebre Walk of Fame.

La stessa Lansbury ha però più volte dichiarato che il riconoscimento di cui era più orgogliosa era l’onorificenza di Dama che vi venne concessa per le sue opere di beneficenza nel 2014 e dalla Regina Elisabetta II.

Angela Lansbury, figli e marito

Angela Lansbury si è sposata due volte, la prima volta nel 1945 con Richard Cromwell ma l’unione fra i due durò soltanto un anno. L’uomo infatti lasciò presto l’attrice dichiarandosi omosessuale ma nel 1949 la Lansbury convolò invece a nozze con Peter Shaw e con il quale ebbe anche due figli: Anthony Pullen nel 1952 e Deirdre Angela nel 1953.

