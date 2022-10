È tempo di crisi per molte coppie, anche per quelle nate a Uomini e Donne: l’annuncio della rottura tra due amati ex protagonisti di Canale 5.

“Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato, per altri forse no, come non lo era per me”: inizia con queste parole il lungo sfogo di Andrea Nicole Conte, ex tronista di Uomini e Donne che, al termine del suo percorso televisivo, aveva lasciato il programma insieme a Ciprian Aftim. La loro storia televisiva, conclusasi in modo insolito rispetto al regolamento del dating show, era iniziata tra le polemiche, ma sembrava procedere a gonfie vele. Nelle ultime settimane, però, la crisi pare abbia preso il sopravvento.

È finita tra Nicole Conte e Ciprian Aftim

Da tempo, infatti, i fan della coppia avevano intuito che le cose tra i due non stessero andando bene. Lei, sommersa di domande da parte dei più curiosi, aveva preferito non replicare.

“Inizialmente non c’era nulla di definito e non avrei saputo cosa dire. Successivamente perché negare a se stessi una cruda realtà crea l’illusione che questa non esista o che sia meno dolorosa – ha spiegato Andrea Nicole su Instagram, motivando così il silenzio verso i fan – . E alla fine mi sono chiusa nel mio silenzio come spesso faccio, allontanandomi da tutto e tutti per raccogliere i pezzi di me rimasti. Chiedendo aiuto a che ha le competenze per farlo”.

“So che era una storia nata in un programma televisivo e per questo motivo c’era la voglia di sapere cosa stesse succedendo, ma la realtà è che non volevo e non potevo dire a voi cose che fino a qualche giorno fa neanche nella mia testa erano chiare – ha continuato lei – . Ora lo sono e l’unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia”.

Si chiude, dunque, un altro capitolo per Andrea Nicole. Ciprian, invece, ha scelto di tacere e mantenere il riserbo sulla vita privata. Le motivazioni della rottura restano sconosciute.

