Continua la polemica che coinvolge Iva Zanicchi dopo l’insulto a Selvaggia Lucarelli: questa volta la cantante se la prende con Francesca Fialdini.

La prima puntata di Ballando con le stelle ha scatenato una polemica dovuta all’insulto di Iva Zanicchi contro Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, rea di averle dato uno zero per la performance con Samuel Peron, è stata apostrofata come “tr**”. L’insulto non è passato inosservato e la Zanicchi si è vista costretta a fare le sue scuse pubbliche, prima via social e poi nel salotto di Francesca Fialdini, conduttrice di A ruota libera.

Iva Zanicchi se la prende con la Fialdini

Proprio in occasione di questa ospitata, Francesca Fialdini ha messo in contatto telefonico la Zanicchi e la Lucarelli.

Le due hanno avuto modo di esprimere la propria opinione sull’accaduto e Iva si è scusata pubblicamente con Selvaggia, che ha accettato le scuse.

Sembrava che la questione si fosse risolta in quel momento, ma la partecipazione dell’artista a La vita in diretta ha risollevato le polemiche.

Questa volta, però, nel mirino della cantante è finita proprio Francesca Fialdini che, a suo dire, l’avrebbe umiliata.

“Ieri sono andata in questa trasmissione perché un impegno preso da un mese. Con sorpresa non me l’avevano detto che c’era Selvaggia Lucarelli – ha spiegato la Zanicchi ad Alberto Matano – . Lei ha giustamente esternato le sue ragioni e io le ho fatto nuovamente le mie scuse”.

“Poi però è successa una cosa. Quando lei sembrava rasserenata e carina, allora la conduttrice ha fatto il suo – ha aggiunto infastidita – .La conduttrice la rintuzzava e andava avanti, diceva delle cose anche abbastanza pesanti. Io mi sono sentita umiliata, offesa, perché avevo due che mi accusavano”.

La replica social della Fialdini non si è fatta attendere e la conduttrice ha motivato il suo atteggiamento: “[…]Ripeterci che le parole che usiamo persino in un gioco o in uno show si trascinano dietro un certo tipo di cultura dominante ci fa solo bene… magari un giorno arriveremo a inventarne nuove o a usarne altre prive di quel retrogusto patriarcale che è entrato nei nostri modi di dire come se fosse niente”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG