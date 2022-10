Si aggiungono nuovi dettagli sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: pare che lui abbia sottratto qualcosa di molto costoso alla ex moglie.

Nella fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi stanno giocando un ruolo importante anche gli averi dei due ex coniugi. La separazione giudiziale, la cui prima udienza è stata fissata per il prossimo venerdì 14 ottobre, sta portando a galla una serie di dettagli finora sconosciuti sulla vita del Pupone e della conduttrice Mediaset. A rendere tutto molto difficile sarebbero una serie di “furti” che la coppia avrebbe commesso ai danni dall’ex partner: e non si tratta solo di Rolex e borse.

Totti e il “furto delle scarpe” di Ilary

Secondo quanto riportato dal Messaggero, Francesco Totti non si sarebbe appropriato indebitamente solo delle borse super griffate della ex moglie.

Lui ne aveva parlato pubblicamente nell’intervista al Corriere della Sera, in cui giustificava il “ratto delle borse” come “dispetto” per quello di Rolex messo in atto dalla ex moglie.

In base agli ultimi dettagli emersi, però, pare che Totti non abbia tolto a Ilary Blasi solo le borse extra lusso, ma anche centinaia di paia di scarpe dei migliori marchi.

Si tratterebbe di sandali, decolleté, sneakers di Gucci, Chanel, Amina Muaddi, per un “bottino” totale a molti zeri, considerati anche i costi di scarpe di tali griffe. A queste, inoltre, andrebbero ad aggiungere anche costosi gioielli di cui il Pupone si sarebbe appropriato.

Per questo motivo, dunque, Ilary Blasi avrebbe deciso di agire per vie legali chiedendo tramite l’avvocato Simeone la “reintegrazione e manutenzione del possesso”.

