La nottata post diretta nella casa del Gf Vip è stata infuocata e Gegia si è resa protagonista di un brutto scivolone contro Antonella Fiordelisi.

Tra Gegia e Antonella Fiordelisi non scorre buon sangue: l’influencer ha sempre accusato la comica di non essere sincera e di avere un animo freddo. Le tensioni tra le due sono nate in seguito al caso Marco Bellavia, e sono aumentate nel corso dei giorni all’interno della casa del Gf Vip. Nelle ultime ore, però, Gegia ha offeso pesantemente Antonella, rea di averla mandata direttamente in nomination godendo del privilegio di “preferita del pubblico”.

Gegia offende la Fiordelisi e il web insorge

Confrontandosi con Carolina Marconi e Nikita, Gegia ha commentato le nomination: “Io non ho preso nomination, a me mi ci ha mandato direttamente la zo***letta“.

Le dichiarazioni della comica non sono affatto piaciute agli utenti della rete che, ancora una volta, hanno inneggiato alla sua uscita dalla casa.

Già con il caso Bellavia, Gegia era finita nel mirino dei telespettatori per le parole dure e insensibili nei confronti di Marco. Con l’offesa, grave e gratuita, verso Antonella sembra che la comica abbia scritto la parola fine sulla sua esperienza televisiva.

Il web, infatti, sembra essere certo e compatto: sarà lei la prossima a dover uscire dal Gf Vip dopo le parole usate per descrivere la Fiordelisi.

Purtroppo salverò anche charlie pur di buttarti fuori. Troppo cattiva #gfvip pic.twitter.com/C5ThqLz8FK — Marti 🍂 (@marti_miy) October 11, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG