La storia di Marco Bellavia ha colpito il pubblico, ma c’è chi ha voluto raccontare un altro aspetto dell’ex del Gf Vip lanciando pesanti accuse.

Si continua a parlare di Marco Bellavia che, con la sua storia al Grande Fratello Vip, ha messo in luce il dramma dei problemi psicologici, spesso sottovalutati dalla società. La sua storia, il bullismo di cui è stato vittima, continuano ad essere argomento di discussione in tv e nella casa di Cinecittà, ma c’è chi ha lanciato pesanti accuse nei confronti dell’ex volto di Bim Bum Bam. Si tratta della ex fidanzata, Maryanna Bosis, che ha tacciato Bellavia di voler cavalcare l’onda perché desideroso di tornare in tv.

La ex fidanzata di Marco Bellavia: “Cosa mi ha detto”

Intervistata da Tuomagazine.com, la Bosis ha raccontato come Marco abbia sofferto per l’allontanamento dalla tv e che con il Gf Vip lui abbia tentato di tornare a far parte di un circuito che per anni lo ha accantonato.

“[…]Marco non è uno stupido e conosce molto bene le dinamiche televisive […]Sa perfettamente che ci sono due modi per attirare l’attenzione del pubblico televisivo su di sé ed andare avanti nel reality di Canale 5. Uno è avere una storia d’amore importante, che appassiona i fans e che fa parlare, l‘altro impietosire con le proprie fragilità”, ha spiegato la Bosis, certa che Bellavia non sia in alcun modo interessato a Pamela Prati.

“[…]Marco ha sempre sofferto molto per essere stato messo fuori dal circuito della televisione. E ha sempre progettato il suo rientro – ha continuato – . Ora, non dico che lui non sia una persona fragile, lo è. Ma ripeto, credo che ci stia marciando. Lui sa benissimo cosa deve fare”.

Maryanna, quindi, ha raccontato un retroscena che lascia perplessi: “L’altro giorno, quando è uscito dalla casa, mi ha mandato un messaggio pieno di insulti pesanti. Diceva che non aveva più bisogno di me, che la gente ormai lo amava e che era giunto il momento di cavalcare l’onda”.

Secondo la ex di Bellavia, dunque, lui avrebbe deciso di sfruttare le sue fragilità per tornare davanti al piccolo schermo. “Ha aggiunto che avrebbe finalmente pubblicato il libro che stava scrivendo… E che potevo anche andarmi a riprendere ‘quello schifo di auto’ che gli ho regalato perché ora non ne ha più bisogno – ha detto ancora la donna, che ha vissuto una relazione di quattro anni con lui – . Scusate – anche evitando di ripetere gli insulti annessi – ma non mi sembrano i messaggi di uno che piange in terra nel corridoio…”.

