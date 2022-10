I dubbi di Sonia Bruganelli e Orietta Berti sul caso Mark Caltagirone scatenano una lite furiosa con Pamela Prati.

Alfonso Signorini ha invitato Pamela Prati a raccontare la sua verità sul caso Mark Caltagirone, ma il resoconto della showgirl ha sollevato i dubbi di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Sono state le parole di quest’ultima a far innervosire la concorrente del Grande Fratello Vip, poi attaccata anche dalla moglie di Paolo Bonolis.

L’attacco a Pamela Prati, poi le lacrime

“La realtà supera di gran lunga la fantasia. Il mio cuore può dirti che sì, che sei stata travolta, ma la mia mente mi dice ancora no – ha commentato la Berti – . Perché penso che la verità non la sapremo mai. Sei una donna intelligente, dimmi, chi sono queste persone che ti hanno raggirato? Io non ho mai trovato nessuno che mi abbia raggirato”.

Infastidita, la Prati ha chiosato: “E allora tutte le donne che vengono truffate e si tolgono la vita? L’intelligente sei solo tu? Vi dovete vergognare perché quello che ho detto è la verità e posso provarlo e lo sto provando. Siete tutti premi Nobel voi!”.

L’ira con cui Pamela ha replicato, però, ha scatenato la reazione di Sonia Bruganelli. “Noi ti stiamo dando il beneficio del dubbio, ci dovresti dire grazie invece di fare tutta questa scena – ha tuonato – . Lei non può avere quest’atteggiamento nei confronti delle persone”.

“Tutti abbiamo vissuto cose sulla nostra pelle ma non ci andiamo mesi e mesi a guadagnare soldi in televisione”, le ha ricordato Sonia. Ma la Prati ha negato i compensi ricevuti.

A conclusione dello scontro in diretta tv, poi, Pamela ha avuto un crollo emotivo e si è sciolta in lacrime. Pochi, tuttavia, credono alla sua versione dei fatti sul caso Caltagirone.

