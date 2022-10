Ancora tensione nella casa del GF Vip: nel mirino dei coinquilini ci è finita Gegia per alcune parole e comportamenti poco carini…

L’edizione del GF Vip di quest’anno è assolutamente scoppiettante con diversi colpi di scena e situazioni molto particolari. Il caso relativo a Marco Bellavia, con l’uscita del concorrente e la conseguente squalifica di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci non si è ancora placata. Anzi. Ci sono ulteriori malumori nella Casa tra Gegia e gli altri concorrenti. La donna avrebbe infastidito qualcuno per i suoi atteggiamenti molto particolari riguardanti la situazione prima descritta.

GF Vip, Gegia nella bufera

Gegia

Protagoniste della più recente discussione sono state Antonella Fiordelisi e Gegia con la giovane ha chiesto delle spiegazioni alla donna riguardo ai sui comportamenti post caso Bellavia: “Come mai hai pianto per Giovanni e non hai pianto per Marco? Ti sto facendo solamente una domanda, stop. Sembra che ti ho offesa, ti ho fatto solamente una domanda”.

La risposta di Gegia è, come sempre, senza filtri e a quanto pare sincera: “Te lo sto spiegando, sembra che vuoi litigare. Mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni, non mi è dispiaciuto di Marco e perché sono una str**za”.

Davanti a queste dichiarazioni, la Fiordelisi ha aggiunto “Questa è la verità. Finalmente. Ora è se stessa, cosi la vedete adesso tutti”, ha detto rivolgendosi agli altri concorrenti.

A questo è seguito un altro commento della signora: “Tu mi stai distruggendo, sono dieci giorni che dici cose cattive. Mi stai facendo del male quindi tu non sei diversa da me. Tu sei insensibile verso di me. Io Marco non l’ho mai accusato, tu mi stai accusando da giorni”.

Di seguito un post Instagram del GF con alcuni dialoghi tra coinquilini a proposito di Gegia:

E anche un altro post con il dialogo tra la Fiordelisi e Gegia:

