Wanda Nara potrebbe prendere parte ad un reality insieme a Maxi Lopez e Mauro Icardi per raccontare la sua vita: l’indiscrezione

Sempre sulla bocca di tutti in Italia, non solo più per questioni legate al calcio. Parliamo di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, e, a quanto pare, prossima alla separazione dal calciatore. La showgirl argentina, infatti, sarebbe tornata alla cronaca per via di un’indiscrezione legata ad un possibile programma tv al quale prenderebbe parte col giocatore ex Inter ma anche con il primo compagno Maxi Lopez dal quale aveva divorziato proprio per stare col più giovane bomber.

Wanda Nara, un reality con Maxi Lopez e Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi

Dopo l’annuncio della separazione da Mauro Icardi, Wanda Nara non smette di fare notizia. Questa volta non per uno dei suoi soliti post social molto provocanti o relativi ad impegni lavorativi in Argentina ma per una vera e propria bomba riguardante un progetto futuro.

Si parla, infatti, di un reality nel quale la modella argentina potrebbe raccontare la sua vita. Uno show al quale la donna direbbe di sì solo a patto che vengano coinvolti anche Maxi Lopez e Mauro Icardi.

A sganciare la notizia è stato il giornalista Guido Zaffora che ha detto: “Telefe e Paramount hanno offerto a Wanda lo stesso che fece Pampita, mostrare la storia della sua vita. Cosa ha risposto Wanda a Telefe? Che è perfetto ma ad una condizione: che ci siano anche Maxi Lopez e Mauro Icardi”. Da quanto si apprende Maxi Lopez avrebbe già detto di sì mentre Icardi ci starebbe pensando ma non si tirerebbe indietro.

A questo piunto non resta che attendere una qualche dichiarazione dei diretti interessati. Al momento tutto tace ma le sorprese sono dietro l’angolo…

Di seguito uno degli ultimi post Instagram della donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG