Il caso Marco Bellavia al GF Vip sta avendo grande risonanza. Sui social arriva un messaggio della madre di Ginevra Lamborghini per l’uomo.

Nuovo capitolo della vicenda Marco Bellavia al GF Vip. In particolare, un messaggio privato che la madre di Ginevra Lamborghini, la signora Luisa Peterlongo, ha mandato e poi, forse, cancellato, all’uomo per scusarsi del comportamento della figlia.

Marco Bellavia e il messaggio della madre di Ginevra Lamborghini

Marco Bellavia

Il caso Bellavia ha generato, come ormai noto, grandissime polemiche e, relativamente allo show del GF Vip, ha portato alla squalifica di due concorrenti: Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini.

Proprio a proposito del comportamento della ragazza, si era espressa nelle scorse ore la signora Luisa Peterlongo, sua madre: “Non voglio giustificare mia figlia e le cose che ha detto nei suoi confronti. Non la giustifico. Come mamma però, in questo momento soffro anche per lei. Ginevra è un’anima buona, ma ha sbagliato ed è finita sul patibolo”, le sue parole sui social.

Parle a cui sembra abbia fatto seguito anche un messaggio privato mandato proprio a Marco Bellavia. Alcune parole poi, forse, rimosse, almeno dai social pubblici.

“Buongiorno Marco, sono la mamma di Ginevra. Vorrei esprimere il mio più grande dispiacere per tutto quello che ha subito e per le brutte parole dette da mia figlia. Non doveva succedere, mi dispiace tanto e le chiedo scusa dal profondo del mio cuore. Mi auguro che lei possa vivere sereno circondato dalle persone che gli vogliono bene e dal amore di suo figlio. Un abbraccio, Luisa”. Questo il testo condiviso e poi rimosso dalla mamma di Ginevra che ha anche pubblicato una frase di Giorgio Faletti evidentemente in riferimento ad una richiesta di perdono.

Di seguito, il messaggio su Twitter pubblicato dalla signora Peterlongo in merito a tutta la vicenda:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG