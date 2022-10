Malinteso finito con una discussione per Arisa che in occasione di un evento a Gravina ha “litigato” col sindaco: le immagini.

Si è trattato solo di un malinteso e, probabilmente, è già stato risolto visto che i fatti risalgono allo scorso 1 ottobre. Eppure, le immagini della discussione accesa tra Arisa e il sindaco di Gravina in Puglia, nel corso di un evento fanno comunque parlare. La cantante ha avuto da ridire dopo alcune parole non troppo simpatiche del primo cittadino che l’aveva “accusata” di essersi dimenticata di ringraziare chi si era occupato dell’organizzazione della serata.

Arisa e la lite col sindaco di Gravina

Arisa

Tutto nasce sul palco, al momento dei ringraziamenti alla fine della serata. Il sindaco di Gravina è salito davanti a tutti per prendere parola evidentemente dopo Arisa e ha detto: “Noi, come Amministrazione, abbiamo lavorato tanto per la buona riuscita dell’evento, della festa. E visto l’ottimo risultato non possiamo che essere orgogliosi, grazie. Io vorrei ringraziare chi ha lavorato materialmente alla buona riuscita della festa ed è il comitato festa patronale”.

Parole che hanno generato nella cantante una strana reazione: “Sì. Il comitato della festa patronale, non c’era scritto qui (sul gobbo ndr)? C’è scritto e io li ho ringraziati, no? Senta, io so come fare il mio lavoro”.

Da qui, una frecciata del sindaco: “Io li ho ringraziati, tu no”.

Inevitabile l’ennesima risposta di Arisa: “Guardi signor Sindaco, le posso dire che li ho ringraziati e non mi deve insegnare lei come si fa il mio lavoro perché io li ho ringraziati. Ho ringraziato tutti. Stia calmo, la ringrazio dei fiori, grazie infinite. Si prenda il suo momento”.

Un botta e risposta che ha generato grandi reazioni tra il pubblico presente e anche in quello social che vedendo il filmato ha preso posizione, chi col primo cittadino chi con la cantante. Non è dato sapere come sia finita la vicenda ma crediamo (e speriamo) si sia risolta con una stretta di mano e un chiarimento.

Di seguito un post Instagram dell’account Trash Italiano che mostra il video dell’accaduto:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG