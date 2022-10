Incontro a spasso per la città per Selvaggia Lucarelli che ha visto Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti. E sui social…

Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi sono sicuramente tra i personaggi più chiacchierati di questo periodo. E allora ecco che anche un semplice “incontro” casuale possa diventare strumento di battute e ironia. Specie se a farla è un altro voto ben noto alla tv e allo spettacolo come Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha raccontato ai fan di aver trovato per le vie del centro di Roma proprio la nuova fidanzata dell’ex capitano della Roma e nelle sue parole non è mancata qualche frecciatina…

Selvaggia Lucarelli “incontra” Noemi Bocchi e sui social…

Selvaggia Lucarelli

Come anticipato, Selvaggia Lucarelli ha incontrato per strada Noemi Bocchi e sui social non ha risparmiato una serie di battute.

La giornalista ha raccontato ai fan il particolare incontro avuto nel pomeriggio durante una passeggiata. Attraverso una storia Instagram, la donna ha condiviso uno scatto “rubato” proprio con la nuova compagna di Totti. Nella foto, la 34enne è in abiti casual per lo shopping: sneakers, jeans e una t shirt nera. Con lei c’è una amica.

“Le volevo dire che deve inventarsi qualcosa di simpatico almeno quanto la storia davanti al negozio di Rolex, per superare Ilary nel mio cuore, poi poi sono andata dritta”, ha scritto la Lucarelli nella sua storia facendo riferimento alla frecciata della Blasi a Totti delle scorse ore.

Una battuta che ha fatto subito parlare e che ha reso necessaria una ulteriore spiegazione che la Lucarelli ha dato con un post accompagnato, anche in questo caso, da tanta ironia: “Chiarisco meglio la storia di questa foto che ho messo nelle storie perché sta creando confusione. Stavo andando a ritirare un vestito a Roma, ero a piedi, facevo qualche foto ai tifosi del Betis che hanno invaso il centro e siccome sono la persona più fisionomista del globo, chi noto per strada? Noemi, la nuova fidanzata di Totti. Nulla di che se non fosse che dalla foto deduciamo che le famose borse di Ilary forse sono state distribuite tra le amiche e che lei indossa un paio di sneakers sulla cui linguetta c’è scritto indovinate cosa? CHANEL. p.s. Quella sulla borsa è UNA BATTUTA. Gesù mio, mi prendete pure sul serio”.

Di seguito anche il chiarimento della Lucarelli con un post Instagram con tanto di nuova “battuta”:

