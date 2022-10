Sara Manfuso accusa di molestie Giovanni Ciacci ma Signorini prende le parti dell’uomo e invita la donna a lasciare lo studio.

Un episodio molto spiacevole quello successo nella diretta del 6 ottobre nello studio del Grande Fratello Vip 7. È infatti scoppiata una furiosa lite tra il conduttore, Alfonso Signorini, e l’ex concorrente Sara Manfuso. La donna ha iniziato a spiegare le motivazioni che l’hanno portata a lasciare la casa del Grande Fratello, delle rivelazioni che hanno fatto storcere il naso a Signorini.

La donna ha infatti rivelato di essere stata vittima di una molestia da parte di un altro concorrente della casa: Giovanni Ciacci. La donna confessa: “Conosci la mia storia. Io sono stata vittima di violenza sessuale. Non volevo agevolazioni perché il mio passato è pesante. C’è stato un episodio importante. Ero in cucina con l’uomo che mi siede accanto che mi ha toccato il cu*o.”. La donna ha quindi rivelato di non essersi sentita protetta all’interno del reality, e per questo ha preferito abbandonarlo.

Alfonso signorini non ha però accettato le motivazioni della donna e ha subito ribattuto: “Io dico che se uno mi tocca il c*** e non mi va, non sorrido e gli tiro un ceffone. Se ti ha dato fastidio, potevi dargli un calcio nel sedere. Ma Sara, non fa onore alla tua storia”.

Dopo questo, ha invitato la donna ad uscire dallo studio, commentando così la decisione della donna: “Avresti potuto trovare una ragione più plausibile per uscire dalla casa. Grazie di avermi preso per i fondelli ogni volta che ti dicevo resta e tu mi dicevi di sì. Adesso puoi accomodarti. Vai pure fuori dalla casa e fuori da questo studio. Sono ben contento che tu ci vada. Arrivederci”.

