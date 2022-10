I migliori gossip dell’ultima settimana: amori, discussioni, polemiche e anche qualche triste lutto.

Sono state giornate ricche di episodi di cronaca, rosa e non. Tantissimi gli avvenimenti tra Ballando con le Stelle, Gf Vip e novità via social. Andiamo a riepilogare quali sono stati i migliori gossip della settimana 10-14 ottobre 2022 o, per lo meno, quelli più importanti e che hanno fatto discutere maggiormente.

Tutti i gossip della settimana: Iva Zanicchi vs Selvaggia Lucarelli

Partiamo in ordine cronologico e non possiamo non iniziare questo riepilogo dei gossip della settimana senza citare il caos che si è generato a Ballando con le Stelle tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. La prima, concorrente di questa edizione, dopo uno zero ricevuto dalla giudice, si è lasciata scappare un “Che tr**a”. Da qui una serie di scuse, sentite o meno, e anche qualche facile ironia da parte di altri vip dello spettacolo come Alessandro Cattelan.

Effusioni bollenti al GF Vip

Da uno show Rai, ad un reality Mediaset. Parliamo del GF Vip dove sono accadute davvero tante cose. Tra le più “forti” i bollenti spiriti di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due sono stati protagonisti di effusioni al limite (o almeno così è sembrato), non una, ma ben due volte.

state mettendo in croce Edoardo e dandogli del viscido per una cosa di cui non avete certezza.

Il lutto: morta Angela Lansbury

Non solo gossip, ma in settimana anche un pesante lutto, la morte di Angela Lansbury. La signora in giallo si è spenta l’11 ottobre, a solo cinque giorni dal suo compleanno, che sarebbe stato il novantasettesimo. I fan dell’attrice e il mondo intero del cinema è rimasto sotto choc.

L’udienza per i Rolex tra Totti e Ilary

Si è svolta venerdì 14 ottobre la prima udienza post separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In modo particolare, in aula si è discusso del caso del furto dei Rolex. La ormai ex coppia non era presente e hanno dato mandato agli avvocati di occuparsi del tutto. Si è trattato del primo atto di “guerra” dopo l’annuncio della fine della loro relazione. Una decisione sull’argmento verrà presa più avanti.

La Salemi e il messaggio per le donne iraniane

Concludiamo i migliori gossip della settimana con il bellissimo monologo di Giulia Salemi a Le Iene in favore delle donne iraniane. La donna e la redazione del programma hanno anche condiviso il post successivo alla puntata sui social.

“È inconcepibile, deprimente, offensivo, che voi donne, che vi siete sacrificate per raggiungere importanti posizioni nella società iraniana e per farla progredire, ancora oggi dobbiate subire la pretesa di un regime, che vuole decidere cosa c’è di giusto […]”, alcune delle parole del discorso.

