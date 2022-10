Ha tenuto banco tutta la settimana il caso Zanicchi-Lucarelli a Ballando con le Stelle. Alessandro Cattelan ci ha “scherzato” su…

Un commento di troppo, con insulto, dopo uno zero in pagella. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente di quanto accaduto sabato scorso a ‘Ballando con le Stelle’ tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Un episodio che ha visto le due donne protagoniste per tutta la settimana. A tornare sull’argomento è stato Alessandro Cattelan che, a modo suo, ha ironizzato sul caso…

Alessandro Cattelan punge la Lucarelli: arriva la risposta

Alessandro Cattelan

Come detto, continua a far parlare lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi avvenuto nella serata di sabato a ‘Ballando con le Stelle’. A distanza di qualche giorno, la questione non sembra essersi risolta. Anzi, c’è chi come Alessandor Cattelan ha gettato altra “carne al fuoco”.

Nel corso dello show ‘Stasera c’è Cattelan’, il conduttore ha lasciato spazio ad un intervento di Milly Carlucci, conduttrice di Ballando, che ha tenuto a ribadire come le due donne siano giunte alla tanto attesa pace.

“Iva si è pentita e mortificata, non c’ha dormito la notte”, ha dichiarato la presentatrice in merito alla lite. “Ha chiesto scusa sia durante la trasmissione, appena terminato il programma, poi lo ha fatto in altri programmi. Dovrebbero aver fatto pace. Io spero che siamo ad una pace definitiva”.

Da queste parole, però, è arrivata la provocazione di Cattelan che ha ironizzato sul carattere fumantino della giornalista: “Anche perché Selvaggia non mi sembra una che se le lega al dito, no?”, ha detto l’uomo. “Non fare allusioni. Selvaggia è una donna spiritosa ed intelligente, fa battute e provocazioni, ma è il ruolo della giuria, quello di essere pungente”, è stata la risposta della Carlucci.

Il siparietto tra i due ha incuriosito la diretta interessata che tramite Twitter ha risposto: “Non le lego al dito, solo al collo”. Se ne vedranno delle belle.

Di seguito il post Twitter della Lucarelli:

Non le lego al dito. Solo al collo. 😂 https://t.co/bgAYUuv1jX — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 14, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG