Dal GF Vip anche storie di vita vissuta come quella di Cristina Quaranta che ha raccontato alcuni dettagli inediti col suo ex fidanzato.

Non solo discussioni e polemiche, al GF Vip ci sono anche storie da raccontare. Ed è esattamente quello che ha fatto Cristina Quaranta nel corso dell’ultima puntata quando ha svelato in che modo è stata lasciata dal suo ex compagno e in che modo, invece, per fortuna il suo ex marito, Matteo De Stefani, le sia stato vicino.

Cristina Quaranta e il racconto sull’ex

Cristina Quaranta

“Il mio ex ha chiuso con me buttandomi 5mila euro sul letto come fossi una putt**a”. Siamo stati insieme tre anni, tre anni meravigliosi. Una mattina mi ha buttato sul letto 5mila euro in contanti e mi ha detto di togliermi dai cogli**i. Mi ha trattato come un sacco dell’immondizia”.

Parole durissime che Cristina Quaranta ha raccontato con le lacrime sul volto. “Sono stata malissimo. Non mi alzavo dal letto, non ne avevo la forza”.

Per fortuna, adesso, la donna sta meglio anche se superare quel momento non è stato facile: “Se mi aveva dato segnali di una cosa simile? No, si è alzato una mattina e mi ha detto di andarmene, io vivevo lì con mia figlia e i suoi figli. Gli ho detto incredula: ‘Hai bisogno di qualcuno che ti aiuti? Vuoi che ti porti da uno psicologo?’. Lui ha risposto: ‘Dallo psicologo vacci tu’. E mi ha detto che dovevo lasciare la sua casa”.

“Ho mandato mia figlia dal padre, che per fortuna è sempre presente e mi ha sempre aiutato. Io, dovendo cercare un posto dove andare, sono rimasta lì per tre settimane, chiusa nella camera dove dormiva Aurora a mangiare da sola, neppure i suoi figli mi rivolgevano la parola”.

Per fortuna, dopo le lacrime e il racconto decisamente forte, per la donna è arrivata una sorpresa che vi mostriamo direttamente da un post Instagram del Grande Fratello Vip:

