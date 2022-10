Botte e risposte e grande confusione dopo la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Arrivano novità sul “caso investigatore”…

Un investigatore privato pagato 75mila euro per seguire Francesco Totti. Questo il racconto di Enzo Denti, l’uomo che sarebbe stato ingaggiato a tale scopo da Ilary Blasi per seguire il Pupone nei suoi spostamenti e durante gli incontri con Noemi Bocchi. Una situazione che, però, l’avvocato della conduttrice ha voluto fortemente smentire con una lettera a Dagospia.

Ilary Blasi e l’investigatore che seguiva Totti: la verità

Ilary Blasi

L’avvocato della Blasi, Alessandro Simeone, ha scelto di mandare una lettera a Dagospia per smentire, di fatto, le recenti parole di Ezio Denti, presunto investigatore che avrebbe seguito Francesco Totti sotto pagamento della conduttrice.

Il legale della donna ha detto: “Caro Dago, in nome e per conto della Signora Ilary Blasi, ti indico quanto segue. Quest’oggi hai ripubblicato l’intervista che risulta rilasciata dal Signor Ezio Denti al settimanale ‘Nuovo’, nella quale si afferma che la mia assistita lo avrebbe ingaggiato, nel mese di aprile 2022, per effettuare indagini sul Signor Francesco Totti. La notizia è semplicemente falsa”.

“Ilary Blasi, infatti: non ha mai avuto rapporti con il Signor Denti; non ha mai incontrato il Signor Denti per conferirgli un incarico; non ha mai incaricato il Signor Denti, tantomeno per effettuare quanto lo stesso indica nell’intervista; non ha mai pagato 75mila euro per effettuare investigazioni sul marito”.

La lettera prosegue: “Il Signor Denti è già stato diffidato dall’accostare la propria attività professionale al nome della Signora Blasi. Si tratta, in sostanza, dell’ennesima fake news, probabilmente diffusa con il fine di profittare indebitamente del risalto mediatico della vicenda. Confido nella tempestiva pubblicazione di questa mia comunicazione, da valere anche come rettifica”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della showgirl:

