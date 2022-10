Prime confidenze relative alla gravidanza per Aurora Ramazzotti che via social ha raccontato dei nuovi dettagli inediti ai suoi fan.

Meno di un mese fa la conferma della gravidanza, adesso Aurora Ramazzotti non si nasconde più e con maggiore spigliatezza inizia a parlare anche di alcuni momenti intimi vissuti, come il giorno in cui ha scoperto di essere in dolce attesa. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti diventerà mamma insieme al futuro papà Goffredo Cerza e non vede l’ora di abbracciare il neonato.

Aurora Ramazzotti e i primi mesi di gravidanza

Aurora Ramazzotti

Attraverso una sorta di Q&A con i fan, Aurora Ramazzotti ha raccontato il suo status. Come sta e come affronta la gravidanza in questo primo periodo. Ma non solo. La ragazza ha svelato anche come ha affrontato il giorno in cui ha scoperto di essere incinta. La giovane showgirl ha svelato di essere stata in compagnia della mamma Michelle.

“Come sto? Ora sto molto bene, grazie. Come tutto cerco di viverla nella maniera più cauta ed equilibrata possibile. Con Goffredo al mio fianco è tutto perfetto. Un giorno alla volta e ogni giorno scopro cose nuove”, ha raccontato Auri ai fan che le chiedevano come stesse.

Poi, sul momento della scoperta della gravidanza la Ramazzotti ha raccontato di aver avuto un misto di varie emozioni il tutto usando delle emoticon di ogni genere. Poi ha aggiunto condividendo una foto con mamma Michelle che la abbraccia: “Io e mia mamma avevamo su lo stesso pigiamino quella mattina…”.

Insomma, la ragazza non era sola e ha avuto il sostegno più importante che si potesse avere in un momento come quello.

Di seguito, invece, il video pubblicato con un post su Instagram nel quale Auri e il suo Goffredo annunciavano a tutti la lieta notizia:

