La frequentazione tra Elodie e Andrea Iannone sembra essersi trasformata in un fidanzamento ufficiale: la foto social è virale.

Momento d’oro per Elodie, sia dal punto di vista professionale che personale. La cantante, che ha raggiunto la popolarità grazie ad Amici, è sbarcata anche al cinema con il primo film Ti Mangio il Cuore, diretto da Pippo Mezzapesa. Ma per lei è anche giunto il momento di voltare pagina dopo la fine della relazione con Marracash e, finalmente, la relazione con Andrea Iannone è diventata ufficiale.

Elodie e Andrea Iannone, la prima foto social

Per una intera estate, Elodie e Andrea Iannone sono stati seguiti dai paparazzi, che hanno documentato la nascita di una frequentazione.

Se in un primo momento i due si sono limitati a definirsi amici, poi è stata la cantante a parlare di una conoscenza che andava ben oltre.

Attenta a non definire immediatamente il loro rapporto, Elodie aveva raccontato a Silvia Toffanin della storia con il pilota di Moto GP: “Ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione. Lui mi piace ma stiamo insieme da un mese, è presto. È un bravo corteggiatore”.

Nelle settimane, poi, sono seguite tantissime Instagram story in cui lei, pur non mostrandosi accanto a Iannone, lasciava intendere di essere in sua compagnia.

Alla fine, però, la storia d’amore è stata ufficializzata anche sui social con uno scatto che ritrae Elodie sorridente tra le braccia di Andrea, intento a darle un affettuoso bacio sulla fronte.

