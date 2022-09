I fan sicuri: Marracash si sarebbe lasciato scappare una frecciatina alla sua ex, Elodie, che sta frequentando un nuovo uomo, Andrea Iannone.

La musica fatta per parlare di emozioni e raccontare anche la propria vita. Così, Marracash si sarebbe lasciato andare ad una frecciatina alla sua ex, Elodie, che sta frequentando un altro uomo, Andrea Iannone, ex pilota di MotoGP. Per lo meno è questo che dicono molti fan del rapper che sui social hanno condiviso alcune immagini del suo ultimo concerto ipotizzando appunto una stoccata alla ex compagna.

Marracash, frecciata a Elodie?

“Nessuno potrà mai essere alla sua altezza”. Erano state più o meno queste le parole di Elodie a proposito di Marracash, suo ex fidanzato. E allora ecco che nell’ultimo concerto del rapper, durante l’esibizione del brano ‘Niente canzoni d’amore’, non poteva non esserci un accenno alla situazione amorosa tra i due ormai finita.

Infatti, dopo la fine della loro relazione, i due artisti hanno preso strade diverse e la donna ha iniziato a frequentare un altro compagno, Iannone, appunto.

Ed è proprio prendendo spunto da questo “triangolo” e dalle vicende private dell’ex coppia che molti fan che hanno assistito all’ultimo concerto di Marracash hanno letto in una frase del rapper una frecciata alla donna ma anche all’ex pilota di MotoGP.

“E sotto sotto, tu sei una bandita come me anche se ora fingi che con quello scemo con cui esci sia sul serio”.

La frase e il racconto di tutto questo sono stati condivisi in un filmato pubblicato su Tik Tok dall’utente giada_canziha che sarebbe appunto dell’idea che Marracash abbia voluto fare un sorrisetto particolare per fare riferimento a Iannone e Elodie dando, di fatto, dello “scemo” all’ex pilota.

Non è dato sapere se le cose stiano veramente così e probabilmente si è trattata solo di una grande interpretazione del rapper. Però…

