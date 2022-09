Una foto di Elisabetta Canalis è finita nel mirino di Instagram perché troppo osé: ecco cosa è successo e quale era lo scatto in questione.

Troppo bella e troppo osé pure per Instagram. E allora ecco che Elisabetta Canalis viene censurata dal noto social network che ha ritenuto un recente scatto dell’ex Velina troppo piccante per essere presente sulla piattaforma. L’immagine in questione, però, è stata recuperata dal noto fotografo Andrea Varani che, con un semplice gesto, ha reso possibile far vedere di cosa si trattasse…

Elisabetta Canalis: una sua foto censurata da Instagram

Elisabetta Canalis

Come anticipato, Elisabetta Canalis è stata censurata su Instagram per una foto pubblicata in queste ore. Il noto social, infatti, ha ritenuto che l’immagine non rispettasse le regole di pase sul nudo.

Per “fortuna”, però, il noto fotografo Andrea Varani ha rimediato. In che modo? Pubblicando lo scatto con un piccola modifica atta a censurare il capezzolo delle modella, causa, appunto, della censura.

Nei commenti al post di Varani, la conferma della problematica avuta dalla Canalis sull’immagine: “A me l’ha bannata”, ha scritto la donna. Il trucchetto per cui al fotografo non è stata bannata la foto è appunto da ricercare nella modifica apportata. L’uomo ha infatti inserito una linetta nera proprio all’altezza del seno della donna.

“Sappiamo che talvolta le persone desiderano condividere immagini di nudo artistiche o di natura creativa, ma per diversi motivi non è consentita la pubblicazione di contenuti di nudo su Instagram”, si legge nella policy di Instagram.

“Sono inclusi le foto, i video e altri contenuti creati con strumenti digitali che mostrano rapporti sessuali, genitali e primi piani di fondoschiena nudi. Sono comprese inoltre alcune foto con capezzoli femminili in vista, tranne che nel contesto di allattamento al seno, parto e momenti successivi al parto, situazioni correlate alla salute (ad es. in seguito a una mastectomia, sensibilizzazione sul cancro al seno o chirurgia di conferma del genere) o atto di protesta Anche le foto di dipinti e sculture con immagini di nudo sono accettate”.

Per fortuna, grazie al fotografo, i fan hanno potuto comunque vedere lo scatto della donna che si è lamentata comunque nelle sue stories mostrando altre foto, di personaggi noti e non, con i capezzoli di fuori e non bannati.

Di seguito il post Instagram pubblicato da Varani con la foto della Canalis prontamente “modificata” nel modo giusto:

