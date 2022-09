Liti e discussioni in studio a Uomini e Donne: Gianni e Tina se la sono presa molto duramente con Riccardo. Ecco cosa è successo.

Ancora discussioni a ‘Uomini e Donne‘: nel pomeriggio di Canale 5 è andata in scena una forte lite a toni piuttosto accesi tra Gianni Sperti, Tina Cipollari e il corteggiatore Over Riccardo Guarnieri che ha fatto un tentativo per conoscerre la tronista “classica” Federica Aversano.

Uomini e Donne: Tina e Gianni contro Riccardo

Come detto, nella puntata odierna di Uomini e Donne, Tina e Gianni si sono scagliati contro Riccardo Guarnieri per alcuni suoi comportamenti molto particolari. Infatti, il pugliese, durante le prime registrazioni, aveva mostra un certo interesse per la nuova tronista Federica Aversano invitandola anche a fare un ballo.

Oggi, all’ennesimo complimento dell’uomo del trono Over per la giovane ragazza, Maria De Filippi è dovuta intervenire per cercare di fare chiarezza e spiegando che non si possono avere rapporti tra tronisti e corteggiatori, specie se di “troni” diversi.

A quel punto Riccardo è stato messo ai ferri corti dai due opinionisti Gianni e Tina che, senza mezze misure, gli hanno gridato contro infuriati: “Se tu vai a ballare con lei, è perché ti piace”, ha esordito Sperti. “Allora, se hai le palle la corteggi”.

Da lì, anche Tina si è inserita nel discorso in modo molto acceso: “Maria, fallo sedere là (per corteggiare la tronista ndr). Tutta Italia deve vedere che si siede là. Ce l’hai sto coraggio?”.

Alla fine, dopo diversi minuti di discussione, Riccardo ha scelto di tornare a sedersi al suo posto e di continuare col trono Over. “No Maria, torno a sedermi nel mio posto. Rinuncio all’amore? Ma no, non è amore. Però, ammazza, tutti contro di me…”.

