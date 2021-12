Conosciamo meglio Federica Aversano: tutto quello che abbiamo scoperto sulla giovane corteggiatrice di Matteo Ranieri a Uomini e Donne.

Fra le nuove protagoniste di Uomini e Donne emerse proprio durante il trono di Matteo Ranieri, il pubblico si è affezionato in modo particolare alla giovane corteggiatrice Federica Aversano. Originaria del Sud Italia e con un bagaglio di vita decisamente diverso rispetto alle sue colleghe, la ragazza è però riuscita a far breccia in brevissimo tempo, nel cuore dei telespettatori e non solo.

Infatti fin da subito ha instaurato anche un ottimo feeling con il tronista. Oggi proviamo allora a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lei e sulla sua vita privata: chi è Federica, quanti anni, i suoi studi e i suoi affetti.

Chi è Federica Aversano di Uomini e Donne

Sulla biografia di Federica Aversano al momento non abbiamo molte informazioni. E’ noto solamente che la corteggiatrice è nata in Campania nel 1993 mentre sul suo percorso scolastico sappiamo invece che ha conseguito ben due lauree: una in Scienze Politiche ed una in Giurisprudenza.

Federica Aversano, vita privata

Quanto e cosa si conosce della vita privata di Federica Aversano? La corteggiatrice di Matteo Ranieri alle telecamere di Canale 5 nel 2021 si è dichiarata una mamma single. Ha un figlio che si chiama Luciano di soli 2 anni, non è sposata ed ha raccontato di essere in buoni rapporti con il padre del bambino nonostante la loro relazione sia finita. Non si conosce al momento l’identità del suo ex compagno.

Federica è anche molto attiva sui social network e in particolare su Instagram dove condivide numerose foto della sua quotidianità e del suo grande amore per suo figlio.

Federica Aversano, 2 curiosità

-Ama gli animali e possiede un gatto che si chiama Diana.

-Fra le sue passioni ci sono la moda e i viaggi.

