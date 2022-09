Anticipazioni dell’intervista a Verissimo di Rosalinda Cannavò che ha parlato dei suoi problemi di salute, fortunatamente, ora alle spalle.

Rosalinda Cannavò si racconta a Verissimo e nel corso della puntata che andrà in onda sabato svela alcuni particolari della sua vita che l’hanno vista dover affrontare momenti davvero brutti come il periodo dell’anoressia.

Rosalinda Cannavò: il cambio nome e i problemi di salute

Rosalinda Cannavò

Conosciuta meglio dal pubblico televisivo grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò è riuscita a superare i suoi problemi anche grazie all’amore.

Sulle difficoltà avute in passato, la donna ha detto: “Quando ho raggiunto i 32 chili ho abusato anche di medicine: sapevo che quello poteva portarmi a stare molto male, ma la cosa non mi spaventava. Consideravo la morte quasi come una liberazione. Non sopportavo più di essere un’altra persona: la parte vera di me voleva essere liberata il prima possibile”.

Sono stati anni difficili per la donna che, lo ricordiamo, ha anche cambiato nome da Adua Del Vesco, e che lei stessa ha avuto il coraggio di raccontare nel libro autobiografico ‘Il riflesso di me’.

“Avevo affidato la mia vita ad altre persone. Mi era stato detto che per la televisione dovevo perdere dei chili. Per questo per tantissimi anni sono sprofondata nell’anoressia, ma non mi rendevo conto. Non avevo la percezione di come fossi. Credevo a tutto quello che mi dicevano e mi lasciavo condizionare. Oltre al cambio nome sono cambiata interiormente: ho iniziato a comportarmi diversamente da come ero io, questo mi logorava dentro”, le sue parole.

Di seguito un recente post di questa estate pubblicato dalla giovane ragazza su Instagram:

