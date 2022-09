L’ex di Anna Tatangelo, Livio Cori, torna a parlare sui social e spiega di non stare troppo bene e di dover fermare il suo lavoro per un po’.

Un’estate di alti e bassi, per salute, lavoro e cuore. Dopo la separazione, ormai data per confermata da tutti, tra lui e Anna Tatangelo, Livio Cori torna a parlare e lo fa sui social dove racconta di non passarsela affatto bene a causa di problemi di salute.

Livio Cori, come sta l’ex di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo

Come detto, per Anna Tatangele Livio Cori è stata un’estate movimentata, fatta di alti e bassi e che si è conclusa con la fine della loro storia. Il settimanale Chi aveva annunciato la chiusura del loro rapporto dopo aver parlato di stili di vita e modi di pensare incompatibili.

I guai, però, per il ragazzo sembrano non essersi fermati solo a quelli d’amore. Infatti, ecco che in queste ore, Cori ha pubblicato un lungo messaggio per i suoi centomila fan che lo seguono su Instagram: “È dall’inizio di agosto che ho a che fare con dei problemi di salute che mi frenano fisicamente e mentalmente”, ha esordito l’uomo nel suo post social nel quale si ritrae di spalle mentre osserva il mare. “Avevo programmato di condividere gia nuova musica con voi per settembre, ma questa condizione non mi ha permesso di portare a termine il mio progetto nei tempi previsti. Nonostante tutto credo che non tutti i mali vengono per nuocere, forse essere costretto a fermarmi un attimo e avere il tempo per rivalutare un pò di cose era proprio quello di cui avevo bisogno”.

Ad ogni modo il finale del messaggio è di positività e speranza: “Raccoglierò le energie per le prossime due date, poi mi prenderò un pò di tempo per poter tornare al 100% con qualcosa di nuovo”.

Di seguito il post Instagram dell’uomo:

Riproduzione riservata © 2022 - DG